Niğde Bor Belediyesi tarafından yapılan 440 kişi kapasiteli Bor Belediyesi Kültür Merkezi ve Sinema Salonunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış programında Niğde Valisi Cahit Çelik konuşma yaptı. Valisi Çelik; "Çocukluğumuzda tek sosyal aktivitemiz ilçelerdeki sinemaya gitmekti. Ama bir dönem sonra ilçelerdeki sinemalar kapandı. Yerini televizyonlar ve dijital platformlar aldı. Fakat hiçbir platform sinemanın güzelliğini vermiyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezde hem tiyatrolar oynanacak hem de tarihimizi anlatan güzel filmler izletilecek, memleketin kültürünü aktarmak anlamında da çocuklarımıza, gençlerimize güzel hizmetler sunan bir merkez olacak" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Niğde’mizin en büyük eksiklerinden birisi kültürle alakalı eksiklerimizdi maalesef. Niğde Belediyesi olarak bir Niğde Belediyesi Kültür Merkezi ile burada da Bor Belediyesi Kültür Merkezi ile Niğde adına büyük bir eksiklik kapanıyor. Bütün Niğde’nin kullanacağı bir salon haline gelmiş" ifadelerini kullandı.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın aslına uygun şekilde restore edildiğini ve 15 milyon lira maliyetle kurulan çok amaçlı salonun haftanın 6 günü açık olacağını ifade etti. Baran, "Merkezimiz hem sinema hem tiyatro hem konferans salonu olarak Bor’a ve Niğde’mize uzun yıllar hizmet edebilecek bir yatırım olarak gerçekleştirdik. Salonumuz 440 kişi kapasiteli ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün istediği şartlara uygun şekilde yapıldı. İşletmesini ise Bor Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Bor Turizm, Eğitim ve Kültür Limited Şirketi tarafından yapılacak ve belediye personelimiz çalışacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından salonda ilk film gösterimi gerçekleştirildi.