Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 ayrı kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen K.D. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 194 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Olayla ilgili K.D. gözaltına alındı.

Narkotik polisi, İlkadım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Y.’yi de yaptıkları takip sonucu Derebahçe Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan M.Y. ’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, bin 450 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan K.D. be M.Y. polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.D. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.