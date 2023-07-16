Adana’da bonzai ile yakalanan şüpheli, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde satış yaptığı belirlenen Ergin Can Y.’nin adresine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 36,50 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Can Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.