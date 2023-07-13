YÖK vizyonuna uygun olarak hazırlayıp uyguladığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli çıktılarından olan uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetlerine devam eden Atatürk Üniversitesi, komşu ülke İran’ın önde gelen eğitim kurumlarından Bonab Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bonab Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Moctaba Abbasian ile yönetim ekibinden Dr. Naser Ghasemian, Dr. Hadi Rezghi ve Dr. Moctaba Fathizade’den oluşan heyeti Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, mevkidaşı Prof. Dr. Abbasian ile birlikte kurumlar arası protokol imzaladı.

Protokolle Atatürk Üniversitesi ve Bonab Üniversitesi arasında iş birliği gerçekleştirilirken araştırma merkezleri iş birliği ve bilimsel araştırmaların DAYTAM’da yapılması hususunda anlaşmaya varılan protokol, her iki üniversitenin Rektörleri tarafından imzalandı.

Ayrıca ortak lisans ve doktora sonrası araştırmacıların desteklenmesi konusunda da anlaşan taraflar, üniversitelerin öğrenci değişimi vb. konularını da görüştü. İmzalanan protokol hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin özellikle son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla bilimsel alanda tanınırlık ve görünürlük açısından önemli bir mesafe kat ettiğini ve bunun da dünya üniversitesi olma yolunda önemli bir kazanım sağladığını söyledi.

Bu tür eğitim anlaşmalarının toplumlar arasındaki dostluğu pekiştireceğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Türkiye ile İran’ın bölgede köklü geçmişi olan iki komşu ülke olduğunu belirterek, üniversite olarak kendilerinin de geçmişten gelen bu tarihi ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti.

İmzalanan iş birliği anlaşmasının ardından heyet; Doğu Anadolu Yüksel Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mühendislik ve Fen Fakültelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında birim yöneticilerinden bilgi aldı.