Bilecik’te hayata geçirilen “Oyunla Matematik Projesi” (BOM) Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç’a sunuldu.

Bilecik’te hayata geçirilen “Oyunla Matematik Projesi” (BOM) Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç’a sunuldu.

Bozüyük Anaokulunda görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Nurçin Temel, Temel Eğitim Matematik Materyallerinin Dijitalleştirilmesi Çalıştayına katılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç’a sundu.

Bilecikli Öğretmenin yürüttüğü Oyunla Matematik Projesi (BOM) Bozüyük ilçe genelinde bütün okul önesi ve ilkokul birinci sınıflarda uygulanıyor. Erken çocukluk dönemi matematik eğitimine olumlu katkıları gözlemleniyor. Proje ile ilçede 2 bin 500 öğrenci oyunla matematik eğitimi aldı. Pilot olarak başarı ile uygulanan proje ulusal düzeyde uygulanmaya hazır.