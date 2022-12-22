Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis kadınlara Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis kadınlara Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünden görev yapan kadın polis memurları KADES’i, Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirilen toplantı ile kadınlara anlattı. Polisler uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda kadınlara yardımcı olup, bilgilendirme yaptılar. Polis memurları KADES uygulamasının kadına şiddetle mücadele konusunda önemli bir uygulama olduğunu altını çizerek, kadınların uğradıkları şiddet ve tacizde uygulamanın kullanılması ile en yakın kolluk gücünün birkaç dakika içerisinde yanlarında olduklarını ifade ettiler.