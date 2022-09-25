Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Bolvadin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü gerçekleştirilen etkinlikler ile coşku içerisinde kutlandı. Bolvadin Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu ile başlayan etkinliklerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla şehitler için dua okundu ve buradaki tören sona erdi.

Hükümet Konağı önündeki tören, önce günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile başladı.

Kutlama etkinliklerine Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.