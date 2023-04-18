Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından şehit ailelerine ve gazilere iftar yemeği verildi.

İftar programına ilçedeki çok sayıda şehit ailesi, gaziler ve yakınları katıldı. Gerçekleştirilen iftar programında konuşan Kaymakam Bolat, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu kaydederek, onların toplumdaki yerinin her zaman farklı olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından oruçlar açıldı.

Programa Kaymakam Bolat’ın yanı sıra Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Başçavuş Hasan Ürek, Bolvadin Cezaevi Bölük Komutanı Celalettin Şahbaz, Bolvadin Karakol Komutanı Astsubay İbrahim Ergül ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanımız İsmail Kumartaşlı’da katıldı.