Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda özellikle önümüzdeki mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerde alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen katıldı. Asayiş ve güvenlik alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda mayıs ayında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için alınan tedbirler masaya yatırıldı.