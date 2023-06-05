Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ‘sabah namazı buluşmaları’ programına Kaymakam Taner Bolat’ta katıldı.

Kaymakam Bolat, İlçe Müftüsü Önder Özkan, din görevlileri ve vatandaşlarla sabah namazı buluşmaları çerçevesinde Yeni Mahalle Camiinde bir araya geldi. Sabah namazı sonrası dualar ve Kur’an-ı Kerim tilâvetleri ile devam eden program, ikramlar ile sona erdi.

Program sonrası konuşan Kaymakam Bolat, bu tür etkinliklerin vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin arttırılması huşunda önemli olduğunu vurguladı.