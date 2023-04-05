Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde marketlere yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetim Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Denetim ekipleri olarak, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz devam etmektedir. Ramazan ayı münasebetiyle özellikle tüketimi artan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık veriyoruz. Unutulmamalıdır ki etkili bir denetim sistemi tüketicilerin de denetimlere katkı sağlamaları ile mümkündür. O yüzden tüketicilerimiz, şüphe duyduğu endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak ‘Alo 174 Gıda’ hattımızı arayabilir” ifadelerine yer verildi.