Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri bayram tatili boyunca trafik denetimini elden bırakmazken, ekipler kontrollerinde durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara çeşitli ikramlarda da bulundu.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine ağırlık verdi. Tatil süresi boyunca ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 512 araçta 2 bin 821 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde ekipler durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara su ve meyve suyu başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunarak bayramlaştı.

Emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı gibi konuları da içeren denetim sayesinde trafik kazalarının azaldığı belirtildi.

Öte yandan, ekipler denetimleri dron destekli gerçekleştirildi.