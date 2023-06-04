Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde 52 araç ve 77 şahsın sorgulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bolvadin ilçe merkezindeki Aydınlar mahallesi, KYK yurt civarında ve Akçeşme mahallesinde huzur uygulaması yaptı. Denetleme noktalarında durdurulan araçlar trafik yönünden incelenirken sürücülere de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekipler trafik güvenliği konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Kadir Avcı denetimi yönetirken, denetimde 52 araç ve 77 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Dronlarında kullanıldığı denetimde durdurulan araç sürücülerine alkol kontrolü de yapıldı.