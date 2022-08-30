Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde tebrikleri kabul etti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar çerçevesinde kaymakamlık önünde çelenk töreni gerçekleştirildi. Ardından Kaymakam Bolat ve beraberindeki Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz ile tebrikleri kabul ederek, vatandaşların ve ilçe protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Kutlamanın ardından Bolvadin İlçe Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte dualar edildi ve akabinde Horan Parkına gidilerek şehit ailelerine, gazilerle birlikte kahvaltı yapıldı.