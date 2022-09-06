Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 820 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 820 TL para cezası kesildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ilçe merkezi Şehitler caddesi üzerinde yapıldı. Çok sayıda trafik polisinin katıldığı denetimde durdurulan araçların sürücüsünün evrak kontrolleri, hız limitlerine uyup uymadıkları ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrolde edildi. Denetimlerin ardından kurallara uymadığı belirlenen bir araç sürücüsüne 820 TL para cezası kesildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedilirken, uygulamaya giren araç sürücüsü Serkan Nokay ise trafik güvenliği konusunda denetimlerin yerinde olduğunu kaydederek, “Denetimlerden memnunuz, okullar açılıyor bu denetimlerin daha fazla artması gerekiyor” dedi.