Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediye ait işyerlerinin inşaatında çalışan iki yabancı uyruklu işçi düşerek yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait inşaatta çalışan iki yabancı uyruklu şahıs inşaatta çalıştıkları sırada iskeleden düştü. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen A.A., ile M.E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Servisi ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan ve vücutların kırıklar olduğu tespit edilen işçiler ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri hastanede devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.