Kasım ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini gösterdiğini Bolu’da hava sıcaklıkları gece saatlerinde eksi derecelere düşüyor. Köroğlu Dağları’na yakın bir bölgede yaşayan Bolulu ünlü sosyal medya fenomeni Nurgül Akdoğan, mevsimin ilk kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtüyü görüntüledi. Akşamüzeri saat 16.00 sıralarında dağda hayvanlarını otlattığı esnada karşısında bulunan dağlardaki beyaz örtüyü fark eden Akdoğan, hemen sosyal medya hesabı üzerinden görüntüleri paylaştı.

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