Son 4 yılda 61 yeni parkı vatandaşların hizmetine sunan Bolu Belediyesi Kılıçarslan, Alpağut ve Bahçelievler mahallelerine toplamda 4 yeni park daha kazandıracak.

145 yıllık tarihinde Bolu’ya sadece 150 park kazandırabilen Bolu Belediyesi, son 4 yılda inşa ettiği 61 yeni parkla bu sayıyı 211’e çıkarttı. Yine mevcuttaki parkların büyük çoğunluğunu da revize eden Bolu Belediyesi, 4 yeni parkın daha inşasına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2’si Alpağut Mahallesi’ne, 1’i Kılıçarslan Mahallesi’ne ve diğeri de Bahçelievler Mahallesi sınırına kazandırılacak yeni parklar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.