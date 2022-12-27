Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Altınordu’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı’yı ve Litvanya’nın Hegelmann takımında forma giyen santrafor oyuncusu Alex Aparecıdo De Souza Alcantara’yı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Altınordu’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı’yı ve Litvanya’nın Hegelmann takımında forma giyen santrafor oyuncusu Alex Aparecıdo De Souza Alcantara’yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Altınordu’da forma giyen 23 yaşındaki Sefa Kınalı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı, santrafor oyuncusu Alex Aparecido De Souza Alcantara ile de 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiğini duyuran Boluspor, "Kulübümüzün profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilmiştir. Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.