Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Arnavut kaleci Gentian Selmani ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonunda Boluspor’a katılan Gentian Selmani ile yollarını ayırdığını açıkladı. Arnavut kaleci ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesheden Boluspor, "Profesyonel futbolcumuz Gentian Selmani ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. 2020-2021 sezonunda aramızda katılan ve kulübümüzde 50 maçta forma giyen Gentian Selmani’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasında bulundu.