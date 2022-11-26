Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, Sakaryaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ardından 2 takımın teknik direktörleri maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir oyunla galibiyet almanın sevindirici olduğunu belirten Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Yine iyi bir oyunla gol yemeden tek farklı galibiyet bizim adımıza çok sevindirici. Hamlelerimizden sonra gelen bir golden sonra kazanmak sevindirici. Böyle soğuk bir havada içimizi ısıttılar. Skordan daha çok oynanan oyun bizi mutlu ediyor. Geçen hafta deplasmanda da aynı oyunu oynadık ama skora yansıtamadık. Bu sefer yansıttık. Biraz zorlanıyoruz, bu gerçek ama bununda üstesinden geleceğiz. Neticesinde kazanmak önemliydi” dedi.

“Kazansaydık daha iyi konuma gelebilirdik”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, “4 puan üzerine bu müsabakaya geldik. Birkaç haftadır tekrarlıyorum, takım savunmasını daha düzenli hale getirmeye çalışıyoruz. Çok mesafe kat ettik, oyuncuların tepkisi olumlu yönde seyrediyor. Buraya gelirken önceki sonuçlardan sonra takıma kazanma alışkanlığını aşılamak isteyerek geldik. Bu ligde her puanın değeri vardır, bugün arzuladığımız kazanmaktı kazansaydık daha iyi konuma gelebilirdik. Artem’in yanına Kaiyne’yi de alarak top bizdeyken etkili olmayı hedefledik. Olumsuz skorlar alan Sakaryaspor’un bu performansını değiştirmek istiyorduk ama bugün berabere bitseydi, son bölüm için diyorum, bizim için çok daha iyi olacaktı. Çalışmaya devam edeceğiz, önümüzde 3 maç var, alabileceğimiz maksimum puanı almayı hedefliyoruz. Sakaryaspor’u hak ettiği, insanların özlemle beklediği yere götürmeye çalışacağız” diye konuştu.