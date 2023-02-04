Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor, Pendikspor’u konuk etti. Mücadele Pendikspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ardından 2 takımın teknik direktörleri maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Gol olan pozisyondan sonra, ortalık karıştı”

Aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu dile getiren Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Üst sıralar için iddialı iki tane iyi takımın güzel bir mücadelesi oldu. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde gerçekten çok etkili olduğumuz, oyunu kontrol ettiğimiz, istediğimiz gibi yönlendirebildiğimiz bir maç oldu. Ama ilk yarının son 10 dakikalık sürecinde Kayamba’nın topu kaleciye vermek istediği ancak gol olan pozisyondan sonra, ortalık karıştı. Maçın tansiyonu yükseldi. Bir kaos ortamı oluştu. Bizim gibi takımlar bu tip kaos ortamlarını çok sevmiyor. Çünkü biz oyunu kontrol etmeye çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir takım olduğumuz için o kaos ortamı bize zarar verdi. İlk yarının son 10 dakikalık bölümünde mağlup duruma da düşebilirdik. Pozisyonlar verdik, tartışmalı pozisyonlar var. İkinci yarıya çıkmadan önce arkadaşlarımızla konuştuk, sakin kalmamız gerektiğini, kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini bunları anlattık. Çocuklarda gerçekten ikinci yarı doğru oyun oynadı. Neticesinde 3-1’lik önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Önemli bir takıma karşı, çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık" dedi.

"Maalesef iç sahada, deplasmandaki başarımızı çok gösteremiyoruz"

Geçen hafta kendi sahalarında ağırladıkları Gençlerbirliği maçından mağlubiyetle ayrılmalarının kendilerini çok hırpaladığını kaydeden Özköylü, "Kaybetmememiz gerek bir maçı kaybetmek bizim için Boluspor maçını çok daha önemli hale getirmişti. Olması gerektiği gibi deplasmanda doğru oynanan bir oyun, doğru mücadele, oyuncuların konsantrasyonu çok iyiydi. Verdiğimiz görevleri yapma gayreti çok iyiydi. Güzel bir sonuç, güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Boluspor’u da tebrik ediyorum hem sezonun genelinde hem de bugünkü maçta iyi oyun ortaya koymaya çalıştılar. Hala iddiaları var bence. Çünkü makas çok yakın birbirine. Biz bugünkü galibiyetle biraz daha üst gruptaki yerimizi azıcıkta olsa, sağlamlaştırdık. Üst gruba biraz daha yaklaştık. Bu bizim için çok artı bir 3 puan. Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzde iki tane iç saha maçı var. Maalesef iç sahada deplasmandaki başarımızı çok gösteremiyoruz. Orada biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz. Ama artık onu da aşmamız lazım. Arka arkaya bir galibiyet serisi yakalamamız lazım, bu süreçte buna çok ihtiyacımız var ki üst sırada çok sağlam bir yer edinelim. Tekrar tebrik ediyorum oyuncularımı” diye konuştu.

“Kolay bir şey değil ama bu takım bunun altından kalkabilir””

Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen ve Boluspor’un bunun altından kalkabilecek bir takım olduğunu vurgulayan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise “İçeride kaybettiğimiz için üzgünüz. İçerisi dışarı yok, kaybettiğimiz her zaman üzgünüz. Ama bugün kazanmamız gereken bir maçtı. En kötü kaybetmememiz gereken bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma da bunu söyledim. İlk devrede belki Dino’nun vurduğu şut direkten dönmeseydi 2-1 devreyi kapatabilirdik. Neticesinde ikinci yarıda o dengeyi sağladığımızda, orta sahada direncimiz biraz daha arttı. Ama bazen futbolda bireysel hatalara bir şey yapamıyorsunuz. Sonlara doğru gelirken stoperin yaptığı hatadan sonra 2-1 oldu. Bireysel hatalara çare bulamıyoruz. Oyun 2-1’e geldikten sonra 2-2’yi de yakalayabilirdik. Biraz daha santrfora çıktık. İster istemez 3’ncü golü de kalemizde gördük. Keşke olmasaydı, üzgünüz, buraya gelen taraftarlarımızı üzdük. Kolay bir şey değil ama bu takım bunun altından kalkabilir. İlk yarı yakaladığımız puanları tekrar toparlayabiliriz. Bundan sonra oynayacağımız maçlar da kolay değil. Ligin alt tarafında ve üst tarafında oynanacak maçlar" şeklinde konuştu.