Boluspor Kulübü, olağanüstü kongreye gidiyor. Kırmızı-beyazlılar, 5 Nisan günü saat 15.00’da tüzük değişikliği kongresi yapacak.

Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “26 Nisan 2022’de 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları” kanunu gereği; 1 takvim yılı içerisinde (26 Nisan 2023 tarihine kadar) kulüplerin dernek statüsünden çıkıp, Spor Kulübü olarak yeni bir tüzük ile ilgili mercilerce tescilinin yapılması mecburidir. Bu Kanun gereği; 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun emredici hükümleri gereği futbol dalında faaliyeti bulunan Kulübümüzün ‘Dernek’ statüsünden çıkıp, ‘Spor Kulübü’ olarak yeni bir tüzük ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescilinin yapılması gerektiğinden, hâlihazırdaki tüzüğümüzün değiştirilmesi gündemli olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 5.04.2023 günü saat 15.00’de Karaçayır Mahallesi, Murat Canbaş Caddesi No:11’de bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 12.04.2023 günü saat 15.00’de aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.