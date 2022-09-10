Spor Toto 1. Lig’in 5’inci haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Göztepe karşılaşması ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 5’inci haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Göztepe karşılaşması ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Maçtan öncede söylemiştim, bu lig mücadeleyi seviyor. Biz de bu mücadeleyi yapan takımlardan birisiyiz. Bugün mücadelenin yanına oyunu da kattığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü sağladık. Rakibe topu verdik ama o da bizim istediğimiz bir şeydi. Maça başlarken hep süratli oyuncuları tercih ettik. Neticesinde pozisyonları değerlendirdik. Penaltıdan gelmesi çok daha sevindirici. Son maçta burada 2 penaltı kaçırmıştık. Landel’i de ayrıca kutluyorum. Oynanan oyun bizim adımıza çok sevindirici. Kısa vadede hedeflediğimiz puanı tutturduk. İnşallah öyle devam eder. 3 haftalık bir aramız var. Diğer takımlara göre daha avantajlıyız. Bu arada sakat oyuncularımız da gelecek. Çok daha güçlü bir Boluspor izleteceğiz” dedi.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay ise, “Aslında oyuna iyi başladık ve istediğimiz tempoda götürüyorduk. Maçın hem ilk hem de ikinci devresinde Erzurum maçından sonra başlayan maçı bitirememe hali maalesef. Bu maçta da penaltı. Maçın içinde uyum sorunumuz olduğu görülüyor. Genç bir takımız ama sonuç olarak 5 haftada 5 puan. Göztepe’nin olduğu yer burası olmamalı. Aynı zamanda kalitemiz de bunu gerektirmiyor. O yüzden maçtan önce de çalışmalar yapsak da maçı bitirmede sorun var. Deplasmanda da içeride de bu lig mücadele ligi. O ortama girdikten sonra girdaptan çıkmanın yolu sorumluluk almak. Bu konuda sıkıntılıyız. Sonuçta bahane üretecek durumda değilim. Maçı kaybetmeyi haketmedik ama kazanmayı da haketmedik. Hem kendi hem de takımım adına özeleştiri yaparak önümüzdeki maçları kazanarak normal yerimize doğru gitmek istiyoruz. Çünkü kazanmak da kaybetmek de bir alışkanlık. Bu döngüyü kırmak zorundayız. Bunu yapmanın yolu da önümüzdeki ilk maçı kazanarak içeride ve dışarıda galibiyet serisine başlamamız lazım. Çok transfer oldu. Yeni ve genç bir takım. Zamanla oturacaktır. Ama geçiş sürecinde de bu normalin üzerinde bir puan kaybı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Sorumluluk bende. Gereken neyse yapılacak” ifadelerini kullandı.