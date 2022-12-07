Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Altay’a konuk olan Boluspor, 5-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı. Yenilginin ardından Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, gerekli mevkilere transfer yapılacağını ve Gökhan Karadeniz’in kendisine başka takım bulması için izin verildiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Altay’a konuk olan Boluspor, 5-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı. Yenilginin ardından Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, gerekli mevkilere transfer yapılacağını ve Gökhan Karadeniz’in kendisine başka takım bulması için izin verildiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, ligin 16. haftasında Altay deplasmanında 5-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından Boluspor Başkanı Savaş Abak, Boluspor’un resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı. Başkan Abak yaptığı açıklamada Boluspor’un alınan mağlubiyetin üstesinden gelebilecek bir camia olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Abak, planlanan hedefler doğrultusunda gerekli mevkilere transfer yapılacağını duyururken kulübün profesyonel oyuncusu Gökhan Karadeniz’e kendisine takım bulması konusunda izin verildiğini açıkladı.

“Kötü sonucun üstesinden gelebilecek büyük bir camiadır”

Yönetim kurulu olarak en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Abak, “Bolu kamuoyunun ve tüm Boluspor sevdalılarının bildiği üzere, göreve geldiğimiz 28 Mayıs 2022 tarihinden bugüne yönetim kurulu olarak var gücümüzle çalışıyor, Boluspor’un başarısı ve geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. 4 Aralık Pazar günü deplasmanda Altay maçında düşünmediğimiz, hatta hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyet, ne futbolcularımıza, ne teknik heyetimize, ne de biz yönetim kurulumuza yakışmadı. Fakat bu futbol. Çok isteyince bazen olmuyor. Boluspor, Altay maçında alınan kötü sonucun da üstesinden gelebilecek büyük bir camiadır” dedi.

“Yönetim kurulumuz ödemeleri zamanında yapmaktadır”

Oyuncuların primlerinin zamanında yatırıldığına dikkat çeken Abak, “Biz, büyük bir aileyiz. Önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Bandırmaspor maçında her zaman yanımızda olan, gönlü Boluspor sevdasıyla dolu tüm taraftarlarımızla, birlik ve beraberlik içinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Sezon başında, yönetim kurulumuz tarafından belirlenen iç saha, dış saha ve paket prim sistemimize uygun olarak her Perşembe günü tüm futbolcularımıza, teknik heyete ve destek ekibine maç primleri söz verildiği şekilde aksatmadan yapılmaktadır. Maaş, peşinat vb. ödemeleri ile ilgili olarak da yönetim kurulumuz ödemeleri zamanında yapmaktadır. Bununla birlikte daha önceki yönetimlerden gelen esnaf vb., 14 eski futbolcu ve 12 eski personelinde gerek mahkeme, gerekse anlaşma yoluyla ödemeleri yapılmaktadır” diye konuştu.

“Boluspor mevkilere transferlerini yapacaktır”

Boluspor’un menfaatleri doğrultusunda gerekli mevkilere transfer yapılacağına da değinen Savaş Abak şu ifadelere yer verdi: “Biz hedeflerimizden sapmadan çalışmaya devam ederken Sakaryaspor galibiyetinden sonra, teknik kadro tarafından, futbolcularımıza verilen izni dahi saptırarak farklı düşünmek, armaya ve formaya saygısızlıktır. Takımımızın başarısını istememektir. Sosyal medyada yazılan asparagas haberlere sadece gülüyoruz. Bu haberler elde edilen başarımızı, beklemediğimiz bir mağlubiyetle ortadan kaldırmaya çalışan, art niyetli paylaşımlardır. Hedef koyan, başarı isteyen Yönetim Kurulumuz devre arasında Boluspor menfaatleri doğrultusunda gerekli mevkilere transferlerini yapacaktır. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Başarılı olacağımıza inancımız tamdır” sözlerini kaydetti.

Gökhan Karadeniz kendisine takım bulacak

Son olarak takımın profesyonel oyuncusu Gökhan Karadeniz’in takım bulması için izin verildiğini açıklayan Abak, “Hedeflediğimiz kadro mühendisliğinde, Yönetim kurulumuzun 06.12.2022 tarihli kararı ile profesyonel futbolcumuz Gökhan Karadeniz’e kendisine başka bir kulüp bulması için izin verilmiştir. Bugün ve yarın da kulübümüzün kapılarının her konuda sonuna kadar açık olduğunun bilinmesini isteriz. Bu takım hepimizin. Başka Boluspor yok. Hep beraber daha güzel başarılara inşallah” ifadelerine yer verdi.