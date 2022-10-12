Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Denizlispor maçını kazanıp ilk 3’ün içerisinde yer almak istediklerini söyleyerek, "Küçümseyecek ya da rakip seçecek gibi bir durumumuz yok. Her maç bizim için final havasında" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Denizlispor maçını kazanıp ilk 3’ün içerisinde yer almak istediklerini söyleyerek, "Küçümseyecek ya da rakip seçecek gibi bir durumumuz yok. Her maç bizim için final havasında" dedi.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Müsabakanın hazırlıklarına devam eden Bolu temsilcisinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Galibiyetle süslememiz lazım”

Sait Karafırtınalar, Denizlispor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Oynayacağımız Denizli maçı bizim için çok önemli bir maç. Onlar alt sıralardan kurtulmak, biz de üst sıralarda kalmak için mücadele edeceğiz. İçeride 2 seferdir berabere kalıyoruz. Bunu galibiyetle süslememiz lazım. İyi mücadele ediyoruz, pozisyonlara giriyoruz ama Denizli maçını kazanıp ilk 3’ün içerisinde yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Değişik bir kadroyla başlayabiliriz”

İyi bir ekiple çalıştıklarını ve mücadeleye farklı bir kadroyla çıkabileceklerini ifade eden Karafırtınalar, “Biz bir ekip çalışması yapıyoruz. Çok değerli antrenör arkadaşım var. Maçı oynadıktan sonra hemen rakip analizlerine başlıyoruz. Maksimum performans alabileceğimiz oyuncuları değerlendirip, en uygun oyun modelini seçiyoruz. 4-3-3 sistemini benimsedik ama bazen ileride üçüncü bölge baskılarıyla bazen ikinci bölgede bekleyerek, bazen de katı bir savunma yaparak sonuç almaya çalışıyoruz. Ön tarafta sprinter oyuncularımızı skoru aldıktan sonra kullanmaya çalışıyoruz. Bu hafta belki de dripling yapabilecek oyuncularımızla başlayacağız. Değişik bir kadroyla da başlayabiliriz. Her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederiz” diye konuştu.

“Belki de içeride ligin en zor maçını oynayacağız”

Denizlispor müsabakasının zor geçeceğini de kaydeden Sait Karafırtınalar, “Şu an Denizli için bitmiş bir şey yok. 2 puanları var ama üstlerindekinin 3, onun üstündekinin de 5 puanı var. 1 maç kazandıkları zaman tehlikeli bölgeden çıkacaklar. Onlar için lig belki de yeni başlıyor. Belki de içeride ligin en zor maçını oynayacağız. Küçümseyecek ya da rakip seçecek gibi bir durumumuz yok. Her maç bizim için final havasında. Bu maç da öyle olacak. Zaman zaman bekleyerek, zaman zaman önde basarak oynayacağız. Bu herzaman olan bir şey değil. Rakibin kadrosunu sahada görünce daha çok netleşiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız” cümlelerine yer verdi.

Teknik Direktör Karafırtınalar, son olarak kadrodaki sakat oyuncularla ilgili, “Cezalı oyuncumuz yok ama sakat oyunumuz var. Gökhan Alsan’ın arka adalesinde ikinci derece yırtık var. Landel gribal bir enfeksiyon nedeniyle yok. Onun bizi sıkıntıya sokacak bir durumu yok. Cuma günü inşallah bizle beraber olacak” ifadelerini kullandı.