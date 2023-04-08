Spor Toto 1.Lig’in 31. haftasında oynanan Boluspor-Bodrumspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Lig’in 31. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrumspor’a ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlup duruma düşerek disiplini bozmadıklarını ve istedikleri oyunu oynadıklarını vurgulayan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Maçtan önce düşündüğümüzde zor bir karşılaşmaydı. Boluspor da Samsunspor maçı hariç çıkışta olan bir takımdı. Keçiören ve Denizlispor’u yendi. Bizde geçen hafta galip gelmiştik. Dolayısıyla yerimiz itibarıyla kritik bir maçtı. İyi hazırlandığımız, düşündüklerimizin, çalıştıklarımızın hepsini sahada uyguladığımız bir maç oldu. Mağlup duruma düştük. Oyun disiplininden hiçbir ödün vermeden istediğimiz oyunu oynayarak maçı kazandık” dedi.

“Bu kadar hataya da hiçbir plan, hiçbir taktik dayanmıyor”

Bireysel hatalara hiçbir taktiğin dayanmayacağını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Tabii maçın önemi ve değerini bilerek maça hazırlandık. Oyuncularım aslında bunun farkındaydı. Motivasyonlar da oldukça iyiydi. İlk yarıda skor avantajını yakaladık. İkinci yarı maça çıkarken Samsun maçında yaşadığımız şeyi tekrar yaşamayalım diye bu uyarılarda bulunduk. Bu planı da yaptık. Oyuncular da maça çıkarken ikinci yarıda yine oldukça motiveydiler. Ama maalesef aynı dejavuyu sürekli yaşıyoruz. Samsun maçında aynısı oldu. Hatta Tuzla maçında da yine penaltı, kırmızı kart. Yani üç maçı da penaltı yiyerek maçı kaybetmiş olduk. Bütün skoru avantajını kaybettikten sonra da aslında sonrasıyla alakalı verdiğimiz reaksiyon çok olumlu değil. Bu konuda tabii gereken uyarılara gereken çalışmaları yapmamıza rağmen bu kadar bireysel hataya hiçbir taktik, hiçbir plan çok dayanmaz. Hani bir tabir vardır. Bu kadar sıcağa kar dayanmaz. Maalesef bu kadar hataya da hiçbir plan, hiçbir taktik dayanmıyor. Bunu bir şekilde çözmek lazım. Takımın yine iddiası, hedefi devam ediyor. Ama iki maçta da çok önemli avantaj kaybettik” dedi.

“Taraftarlar haklı”

Öte yandan skor 4-1’e gelince taraftarlardan yükselen ‘istifa’ sesleri hakkında da konuşan Bilazer, “Taraftarlar haklı. Yani iki maçtır 5-1 ve 4-1’lik mağlubiyeti kendi sahamızda çok kabul edilebilir bir şey değil. Onlar da iyi bir oyun, iyi bir skor bekliyorlardı ama biz parça parça bunu yapabildik. İki maçta da onların o tepkisine bir şey diyemem. Çünkü haklılar. Bu iç sahada. Böyle bir durumdayken bu avantajı kaybetmek hiç kimsenin kabul edeceği bir durum değil” diye konuştu.