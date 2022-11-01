Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, daha önce çözülmeyen sorunların kulübe fazladan yük getirdiğini belirterek, “Boluspor’un 26,5 milyon lira geliri var ama 80 milyon lira gideri var” dedi.

Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, daha önce çözülmeyen sorunların kulübe fazladan yük getirdiğini belirterek, “Boluspor’un 26,5 milyon lira geliri var ama 80 milyon lira gideri var” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor’un başkanı Savaş Abak, kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde mali tabloyla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda mali tabloyu açıklayan Abak, gelir gider arasındaki farkın yaklaşık olarak 54 milyon TL olduğunu söyledi.

“13 futbolcuyla davalar devam ediyor”

Abak, geçmişte Boluspor’da oynayan 13 oyuncula davalık olduklarını belirterek, “13 futbolcumuzla davalarımız devam ediyor. Bu 11 futbolcu Necip Çarıkçı, 2 futbolcu da Abdullah Abat dönemine aittir. Yani, 13 futbolcunun toplam ödemeleri yapılmış olsaydı 4 milyon 400 bin lira iken bugünkü tarih itibariyle yaklaşık 15 milyon lira civarında ödeme ile karşı karşıyayız. Bu rakam, 1 yıllık federasyon gelirlerimizden çok daha fazla” dedi.

“Yaptığımız anlaşmalarla daha az ödeme yaptık”

Başkan Abak, anlaşma yaptıkları eski oyunculardan kulübün kasasından daha az para çıktığını söyleyerek, “Anlaşma yaptığımız 6 futbolcuya en az 5 milyon 70 bin lira ödememiz gerekirken, 6’sı ile de mutabakat yaparak 4 milyon 432 bin lira ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerden sonra kulübümüz nakdi olarak 638 bin TL daha az ödeme gerçekleştirmiştir” şeklinde konuştu.

“Kongrede görülen borç 50 milyon lira değil, 65 milyon lira civarındadır”

Başkan Abak, kırmızı-beyazlıların eski başkanlarından Necip Çarıkcı ve Abdullah Abat dönemlerinden 10 kulüp çalışanının dava açtığını ifade ederek, “10 personelimizle davalarımız devam ediyor. Bu 10 personelimiz de Necip Çarıkçı ve Abdullah Abat dönemine aittir. 10 personelin toplam ödemeleri zamanında yapılmış olsaydı 700 bin lira civarındayken, bugünkü tarih itibariyle bu dosyaların tamamının borcunun ödenmesi durumunda yaklaşık 3 milyon lira ödenmesi söz konusudur. Yani eski futbolcular ve eski personellerin açtığı dava ve icra dosyalarının kapatılması söz konusu olduğunda bugünkü tarih itibariyle kulübümüzün kasasından en az 18 milyon lira para çıkacaktır. Kongrede verilen mali tablolarda bu durum 3.5 milyon lira gözükürken bu borç 18 milyon lira civarına gelmiştir. Dolasıyla kongrede görülen borç 50 milyon lira değil, 65 milyon lira civarındadır” ifadelerini kullandı.