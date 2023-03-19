Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında oynanan Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, sözlerine 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili konuşarak başlayarak, "Dün 18 Mart, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüydü. Milletimiz olarak geçmiş ve gelecek arasındaki çok önemli bir ruh. Bundan dolayı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Beş haftalık bir periyodumuz vardı. Bu süreci kendi adımıza düzeltmek için galip gelmemiz gerekiyordu. Bunu başardığımız için mutluyum. Rakibimiz önemli bir rakipti. Bu sene özellikle merkezdeki baskılarıyla etkili bir takım. Merkezi fazla kullanmadan, daha çok kenarları kullanıp sabırlı pas yaparak oyuna başlamak istedik. Bunu yaparken bireysel hatamız yine oldu maalesef. Daha sonraki periyotta kontrolü ele aldık. İlk yarıda sadece skoru bulamadık. Duran topların futboldaki önemini zaten biliyorduk. Posmac ile olan gücümüzün de farkındaydık. Bununla ilgili planlar yapmıştık. İstediğimiz sonucu elde ettik. 2-1’lik avantajı yakaladıktan sonra Göztepe maçında yaşadığımız sıkıntıyı yaşadık. Skor avantajını yakaladıktan sonra geri çekilmek doğru değil. Ama biz bunu maçta bir bölümde yaşadık. Hamlelerle mümkün olduğunca bunu ortadan kaldırmaya çalıştık" diye konuştu.

Ahmet Cingöz: "Hedefimizden şaşmış değiliz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ahmet Cingöz ise, "Bugünkü maçın değerlendirmesini yaparsak, sizlerin de gördüğü gibi gelgitli bir maç oldu. İlk yarı biz gayet iyi bir futbol oynadık. Golü de attık. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları da harcadık veya hibe ettik de diyebiliriz. İlk yarıyı bu şekilde bitirdik. Sonrasında ise ikinci yarıya kötü başladık. İkinci yarıda arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. İkinci yarıda oyun çok durdu. Ayağına darbe alıyor Boluspor oyuncusu, kafasını tutuyor. Bunlar hakemin etki edebileceği bir pozisyon değil. İlk yarı biz iyi oynadık, ikinci yarı Boluspor bizden daha iyi oynadı. Neticede onların lehine çıktı. Biz hedefimizden şaşmış değiliz. Bundan sonraki maçlarımızda kaybetmemek üzere mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.