Spor Toto 1. Lig’in 3’üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Altınordu karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 3’üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Altınordu karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Güzel bir maç seyrettik diye düşünüyorum. Ama galibiyetler hataları gizliyor ama kaybedişler mücadeleyi, emeği, harcadığın enerjiyi, güzel şeyleri gizliyor. Bugün 2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüm. 2 penaltı kaçırdık. Boş kalelere kaçırdık. Bunlar futbolda olan şeyler. Ama bugün soyunma odasında gördüm ki biz biraz daha takım olduk. Bugün kaçırdık ama yarın kaçırmayacağız. Bu oyun ve mücadele benim için tatminkar. Ama atsaydık daha iyi olacaktı. Taraftarımızı da sevindirmiş olacaktık. İçeride mağlubiyet ve beraberlik hoş olmadı. 5-1 bitecek, pozisyon vermeden bitirdiğimi maç. İçeride oynaması en zor takımlardan birisiyle oynadık. Yıllardır çok iyi tanıdığım bir takım. Arkamıza atılacak topları da çok iyi biliyorum. Öne çıktığımızda pozisyon vereceğimizi de biliyordum ama bir tane bile pozisyon vermedik. Çok iyi mücadele ettik. İki stoperim birer tane penaltı yaptırdı. Neticesinde 2 tane biz kaçırdık, 1 tane onlar kaçırdı” dedi.

Altınordu’nun uzatmalarda kullandığı penaltının tekrarını isteyen yan hakemin kararına tepki gösteren Karafırtınalar, “Hakemler için hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece karşı taraftaki penaltının tekrarını isteyen hakem için bir şey söyleyeceğim. Zaman geliyor önlerindeki çizgide taç olan pozisyona bile sorumluluk alarak bayrak kaldıramayan bir arkadaş 90+7’de o cesareti nereden alıyorsun da bayrak kaldırıyorsun. Kendisine sordum cevap veremedi. Neticesinde VAR’dan döndüğünde art niyeti ortaya çıkıyor. Orta hakem ortada maç yönetti” ifadelerini kullandı.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Ali Ufuk Kahraman ise, “Bolu takımının iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Zor bir deplasmandı. Altınordu takımı olarak ilk ilkemiz futbolu güzelleştirerek, izleyenlere seyir zevki yüksek oyun oynamaya çalışıyoruz. Bu hep böyle olacak. Bugün de seyirciler zevk alarak 90 dakikayı izlemiştir. Altınordu takımı her geçen gün form yakalayacaktır. Bizim için Boluspor maçı çok önemli bir virajdı çünkü geçen hafta kendi evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik. Son 90+7’de kazanabilirdik. Ama deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde puandır” diye konuştu.