Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adanaspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adanaspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Baştan sonuna kadar üstün oynadığımızı düşünüyorum. Zaman zaman pozisyonlar verdik ama onlar sadece duran toplardı. Rakip de oyunu bunun üzerine kurmuştu. Aşmakta zorlandık işin gerçeği. Her zamanki rutinlerin dışında bir kadro ile karşımıza çıktılar. 5’li çakılı savunmayla oynadılar. Savunmayı orta sahaya hiç çıkartmadılar. Neticesinde yüzde 80 oyun bizdeydi. Ama aşmakta zorlandık. Golü duran toptan bulduk. Bazı maçlar böyle olacak. Kazanmasını bildikten sonra böyle devam edeceğiz. Baktığınızda 10 hafta geçmiş, 9 maçtan puan almışız. Sadece bir maç kaybetmişiz onu da 10 kişi kaldığımız maçtaydı. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli ise, “İki devre birbirinden farklı senaryoların olduğu oyundu. İlk yarısında rakibimize göre belirlediğimiz formasyon ve plan özellikle savunma açısından çok doğru işledi. Hücum sırasında bir kaç daha dikkatli pas ve kararla daha doğru pozisyonlar bulabilirdik. Ama oyunun ilk yarısında az pozisyon verip, fazla da pozisyon bulduğumuzu düşünüyorum. Fakat ikinci yarısında işler istediğimiz gibi olmadı. Topa sahip olmakta çok zorlandık. Rakibin artan iştahına yeteri kadar cevap veremedik. Buna rağmen zaman zaman belki doğru geçişleri yapabilseydik uygun pozisyonlar bulabilirdik. Fakat rakibin ikinci yarı oynadığı oyun doğru söylemek gerekirse galibiyete daha yakın bir oyundu. İlk yarıda verdiğimiz savunma reaksiyonunu ikinci yarıda veremediğimizi düşünüyorum. kalemizde pozisyonlar verdik. Yeteri kadar ön tarafta pozisyon üretemediğimizi düşünüyorum. Tamamen bizim ofansif gücümüzle alakalı. Sahada oyunu doğru oynayamamkla, doğru yerleşememkle, plana göre davranamamakla alakalı. Oyuncu değişikliklerimiz de yeteri kadar destek vermedi. Sonuç olarak birleştiğinde kaybetme durumlarından birisi oluyor. Kazansaydık 9. sıraya kadar çıkabilirdik. Yedinci sıradaki takımla aramızdaki puan farkını düşürebilirdik. Ama vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmek istemiyorum. Oyuncularımın inancı sürdüğünce bu durumda vazgeçmeyeceğiz. Yukarılara her şekilde yaklaşmak istiyoruz. Oynadığımız oyunu gözden geçireceğiz. Özellikle oyunun ofansif tarafında, hücum tarafında çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ama bir yandan da sadece çalışarak oyunun ofansif tarafını düzeltmek çok kolay değil. Oyuncu kalitelerinin devreye girdiği bölümler var. İçimizden en doğru oyuncularla hücum opsiyonlarını değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.