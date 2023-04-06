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Spor Toto 1. Lig’de 29.haftada Samsunsporla evinde karşı karşıya gelen Boluspor, evinde 5-1’lik skorla mağlup oldu. Ligin 30.haftasında Boluspor-Adanaspor oynanması planlanan müsabakadan yıkıcı deprem nedeniyle Adana ekibinin ligden çekilmesiyle, haftayı kırmızı-beyazlı ekip 3 puanla tamamladı. Boluspor, lig’in 31. haftasında konuk edeceği Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Birebirde oyuncu geçme, şut çalışmaları ve eksik görülen noktalara ağırlık veren Bolu temsilcisi, Bodrumspor maçından galip ayrılmak istiyor.

Bolu’da tekne alabora oldu: Kayıp bir kişi aranıyor

Bolu’da tekne alabora oldu: Kayıp bir kişi aranıyor

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