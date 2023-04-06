Boluspor, Spor Toto 1.Lig’in 31. haftasında konuk edeceği Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig’de 29.haftada Samsunsporla evinde karşı karşıya gelen Boluspor, evinde 5-1’lik skorla mağlup oldu. Ligin 30.haftasında Boluspor-Adanaspor oynanması planlanan müsabakadan yıkıcı deprem nedeniyle Adana ekibinin ligden çekilmesiyle, haftayı kırmızı-beyazlı ekip 3 puanla tamamladı. Boluspor, lig’in 31. haftasında konuk edeceği Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Birebirde oyuncu geçme, şut çalışmaları ve eksik görülen noktalara ağırlık veren Bolu temsilcisi, Bodrumspor maçından galip ayrılmak istiyor.