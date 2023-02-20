Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mart ayında yeni bir çalışmaya imza atacaklarını belirterek, "Mikrobölgeleme çalışması yapacağız. Bolu’da aslında çok geç kalınmış bir çalışma. Çok daha erken yapılması gereken bir çalışma. Bolu’daki bütün zemini yeniden inceleteceğiz. Bu çalışma en fazla bir yılda bitecek" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mart ayında yeni bir çalışmaya imza atacaklarını belirterek, "Mikrobölgeleme çalışması yapacağız. Bolu’da aslında çok geç kalınmış bir çalışma. Çok daha erken yapılması gereken bir çalışma. Bolu’daki bütün zemini yeniden inceleteceğiz. Bu çalışma en fazla bir yılda bitecek" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında yeni bir çalışma başlatacağını açıkladı. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk ile Bolu’nun muhtemel depremlere hazır hale getirilmesi için basın toplantısı düzenleyen Özcan, "mikrobölgeleme" adı verilen çalışma ile Bolu’nun tüm zemin etüdünün yeniden inceleceğini açıkladı.

"Bolu’daki bütün zemini yeniden inceleteceğiz"

Bolu’nun bütün zemininin inceleneceğine dikkat çeken Başkan Özcan, "Mart ayında büyük ihtimalle mikrobölgeleme çalışması yapacağız. Bolu’da aslında çok geç kalınmış bir çalışma. Çok daha erken yapılması gereken bir çalışma. Bolu’daki bütün zemini yeniden inceleteceğiz. Bu çalışma en fazla bir yılda bitecek. Herhalde Türkiye’nin büyük üniversitelerinden bir tanesine yaptıracağız" dedi.

"Bunları açık bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız"

Mikrobölgeleme çalışması ile zemininde sıvılaşma olan binalarla ilgili ev sahiplerine gerekli uyarıların yapılacağını ifade eden Tanju Özcan, "Mesela senin parselinde sıvılaşma riskin varsa, ’Sen oraya bina yapamazsın’ demeyeceğiz. ’Sen şu şekilde bina yapabilirsin. Şöyle bir temel kullanmak zorundasın’ diyeceğiz. Zemin sağlamsa farklı bir şey söyleyeceğiz. Hatta şunu da şeffaf bir şekilde söyleyeceğiz. Bize bu tepki olarak da dönecek belki ama bundan öncekiler cesaret edememiş. Mevcut binaların bazılarının altından fay hattı geçiyor. Tarihi hatlar vesaire. Bu çalışmamız biter bitmez de bunları vatandaşa duyuracağız. Elbette belediye olarak biz bunlar hasarsızsa gidip resen yıkamayız. Ama diyeceğiz ki bu şehrin emin kişisi olarak emin kişileri olarak belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak, ’Arkadaşım bak senin oturduğun binada bir hasar yok kardeşim ama senin oturduğun binanın altından veya hemen yanından fay geçiyor. Senin binanın oturduğun parselde sıvılaşma riski var zemininde’ diyeceğiz. Bunları açık bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Müteahhitlerin girmediği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarını kendimiz başlamak istiyoruz"

Mimarlar, jeoloji ve inşaat mühendisleri odalarıyla birlikte çalıştıklarını söyleyen Özcan, "Yine imkanımız olursa vatandaş bize bir dönem daha süre verirse de kendi belediye şirketimiz üzerinden müteahhitlerin girmediği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarını kendimiz başlamak istiyoruz. O yüzden inşallah mart ayında ve nisan ayında belediye meclisimizden bu konuda önemli kararlar çıkacak. Bunu da göreceksiniz. Jeoloji Mühendisleri Odamızla bir görüşme yaptık. Önümüzdeki günlerde onlar birbirleriyle de görüşüyorlar, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odamız ve Jeoloji Mühendisleri Odamızla birlikte ortak karar alacağız" diye konuştu.