Bolu’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 2200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı çam ağaçlarına beyaz gelinliği giydirdi. Kar yağışının etkili olduğu 2200 rakımlı Köroğlu Dağları’nda karla kaplanan çam ağaçları görsel şölen oluşturdu. Yağan kar nedeniyle zirvede kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesiyle bölgedeki ağaçlar buz tuttu. Öte yandan, çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı anlar ise dronla görüntülendi.