Bolu’nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bembeyaz örtü ile ağırladı. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi üzerine göl tamamen buz tuttu. Ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

Bolu’nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bembeyaz örtü ile ağırladı. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi üzerine göl tamamen buz tuttu. Ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda yaklaşık 5 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye kadar ulaştığı Gölcük, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derecelerde ölçüldüğü Tabiat Parkı’nda bulunan göl tamamen buz tuttu. Türkiye’nin birçok şehrinden doğa harikası Gölcük’ü görmek için gelen ziyaretçiler göl etrafını turlayarak ve bol bol fotoğraf çekinerek keyifli vakit geçirdi.

Yarıyıl tatilini değerlendirmek için Giresun’dan Gölcük’e gelen Salim Kahveci, “İlk defa geldim. Giresun’dan geliyoruz biz Sakarya’ya gidiyoruz. Harika bir tabiat parkı burası. Herkes gelsin buraya görsün. Yeğenimi getirdim, askere gidiyor, ailecek geldik. Göl de donmuş harika. Kar yağışını özlemiştik harika bir görüntü var burada” dedi.