Bolu’nun ilk para-karate sporcusu 16 yaşındaki Berkay Sarıarslan, Türkiye’de ilk kez Kocaeli’de düzenlenen Para-Karate Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Bolu’nun ilk para-karate sporcusu 16 yaşındaki Berkay Sarıarslan, Türkiye’de ilk kez Kocaeli’de düzenlenen Para-Karate Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Avrupa’da 8 yıldır resmi olarak yapılan para-karate şampiyonası, Türkiye’de ilk kez Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 24-25 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Bolu’dan katılan özel birey Berkay Sarıarslan, kata dalındaki performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 17 Temmuz Spor Salonu karate bölümünde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, milli takım aday kadrosunda da yerini aldı.