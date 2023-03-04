Bolu’nun Göynük ilçesinde her hafta Cuma akşamı farklı bir camide düzenlenmesi planlanan ‘Cami Gençlik Buluşmaları’ programı Dedeler Köyü Camii ve Gazi Süleyman Paşa Camiinde başladı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde her hafta Cuma akşamı farklı bir camide düzenlenmesi planlanan ‘Cami Gençlik Buluşmaları’ programı Dedeler Köyü Camii ve Gazi Süleyman Paşa Camiinde başladı.

Göynük Müftülüğü tarafından her hafta Cuma akşamı farklı bir camide ‘Cami Gençlik Buluşmaları’ programı başladı. İlk olarak Dedeler Köyü Camii ve Gazi Süleyman Paşa Camiinde düzenlenen programa onlarca genç katılım sağladı. Yatsı Namazını müteakip düzenlenen programlarda Dedeler Köyü Camiinde Müftü Erkan Aksu’nun katılımı ve sohbeti, Gazi Süleyman Paşa Camiinde Vaiz Ahmet Erdemli’nin sohbeti ile gerçekleşen program ikramlar ile sona erdi.