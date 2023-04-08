Bolu’da 73 yaşındaki Selahattin Varlık, 55 yıl önce açarak işletmeye başlattığı berber dükkanı ile en eski esnaflarından biri olarak biliniyor. Berberlik mesleğini ilk günden beri aynı dükkanda sürdüren Varlık,58 yılı aşan tecrübesi ile sayısız çırak yetiştirdi.

Bolu’nun usta makaslarından bir olan 73 yaşındaki Selahattin Varlık, 55 senedir aynı yerde aynı hizmeti veriyor. Bolu’da Berber Selahattin diye tanınan mesleğe 1965 yılında 15 yaşında başlayan Selahattin Varlık, İzzet Baysal Caddesi Hitit Pasajında 55 yıl önde açtığı 2 m2 berber dükkanını hiç el değiştirmeden sayısız çırakla beraber işletmesini 2023 yılına kadar getirdi. Sümer Mahallesinde ikamet eden Selahattin Varlık, 55 yıldır dükkanına yürüyerek gelip yürüyerek gidiyor. Şu anda Bolu’da berberlik yapan çoğu esnafı yetiştirdiğini ifade eden Varlık, “Bolu’ya iyi çıraklar yetiştirdik” dedi.

“15 yaşında bu mesleğe başladım. 73 yaşımda da devam ediyorum”

2 yıl daha mesleği devam ettirmek istediğini ifade eden Selahattin Varlık, “55 yıldır berberlik mesleğini yapıyorum. 55 yıllardır aynı dükkanda hizmet veriyorum. Yetiştirdiğim çırak sayısını unuttum. Mesleğimi 2 sene daha devam ettirmek istiyorum. Allah ömür verirse. 1965 yılında 15 yaşında bu mesleğe başladım. 73 yaşımda da devam ediyorum. 55 yıldır aynı dükkanda hizmet veriyorum” diye konuştu.

“Bolu’da yetiştirdiğim tüm çıraklar dükkan sahibi şuanda”

Bolu’ya iyi ustalar yetiştirdiğini dile getiren Varlık, “Çırak yetişiyor dersem yalan olur. Çünkü, çıraklık eğitim okulu açıldı. Biz lise mezunu çırak yanımıza alabiliyoruz, kocaman delikanlı oluyor. 18 yaşındaki bir adama mesleği öğretmek biraz zor. Ben çıraklık okulunun ilk açıldığı günden 1999 yılına kadar 30 yıl usta öğreticilik yaptım. Bolu’nun yarısı zaten benim talebemdir. Bolu’da yetiştirdiğim tüm çıraklar dükkan sahibi şuanda. Hepsinden de memnunum. Bolu’ya iyi ustalar yetiştirdim. Ben de mutluyum” dedi.