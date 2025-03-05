Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında 148 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25’nci yılında mezarı başında anıldı.

Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda tesisle halkın gönlünde taht kuran ve 93 yaşındayken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 25’nci yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde anıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"Kalplerde canlı bir şekilde kalmaya devam edecektir"

Merhume İzzet Baysal’ın geride bıraktığı eserleri yaşatacaklarını söyleyen Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "İzzet Baysal, tüm servetini doğduğu topraklara vakfetmiş, gönül verdiği şehri modern eğitim ve sağlık kurumlarıyla donatmış, birçok insanın hayatına dokunmuş ve onların geleceğe inançla bağlanmasını sağlamış müstesna bir şahsiyetti. Onun azmi ve fedakârlıkları, toplumsal dayanışmanın ve vefa duygusunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Onun hayatı ve vizyonu, sahip olduğu güç ve imkânların başkalarının hayatlarına fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceğinin en güzel örneğidir. Geride bıraktığı bu değerli miras, yalnızca şehrin yaşam kalitesini yükselten binalarda değil, bir kalkınma ve bilinçlenme hareketinin simgesi haline gelmiş yaşam felsefesi şeklinde de zihinlerde ve kalplerde canlı bir şekilde kalmaya devam edecektir" dedi.

"İzzet Baysal’ı isim olarak tanımayan yoktur"

İzzet Baysal’ı Türkiye’nin en büyük hayırseveri olduğunu ifade eden, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İzzet Baysal, Bolu açısından son derece önemli bir isimdir. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim, İzzet Baysal’ı isim olarak tanımayan yoktur. Ve herkes, onun Türkiye’nin en büyük hayırseveri olduğunu kabul etmektedir. Ben, İzzet Babamızın yaptırdığı lisede okuyarak tahsil hayatıma devam ettim. Bugün bulunduğum makamlara gelebildiysem, bunda İzzet Baysal’ın çok büyük etkisi vardır" diye konuştu.

Anma töreni yapılan duaların ardından Baysal’ın kabrine çiçek sunumuyla sona erdi.

İzzet Baysal kimdir

Bolu’da 1907’de dünyaya gelen İzzet Baysal, 1949’da fabrika kurarak sanayiciliğe başladı. Türkiye’de döküm sanayisinin gelişmesinde öncü rolü oynayan Baysal, kentte İzzet Baysal Vakfı’nı kurdu. Kurduğu vakıfla Bolu’ya adeta umut olan Baysal, kente eğitim ve sağlık alanında 148 tesis kazandırdı. Hayattayken kentin en işlek caddesine heykeli dikilen ve "Bolu’nun Babası" olarak tanınan Baysal, hayattayken Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile de ödüllendirildi. Baysal, 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşındayken vefat etti.