Bolu’da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin bazı bölgelerinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz Merkez ilçesi ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler ile bu yerleşim yerlerinde ikamet eden ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."