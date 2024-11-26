Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un, Diş Hekimliği Fakültesi’nde yaşanan yoğunlukla ilgili "Ben de randevu alamıyorum, torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim” dediği Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki (AFSÜ) bir bölüm başkanının eşinin, sonuçlarının iki defa okunduğu sınavdan 100 alarak öğretim elemanı olarak atandığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanının eşinin bölüme açılan ilan ile daha yüksek puanlı adaylar olmasına ve başvuruda 7.’nci sırada olmasına rağmen yazılı sınavdan verilen 100 puanla öğretim elemanı olarak işe başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre, AFSÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı’na öğretim elemanı alınması için ilan açıldı. Açılan ilana toplamda 10 aday başvurdu. Adaylar arasında lisans mezuniyet puanı 92 ve ALES puanı 90 olan aday birinci sırada, puanı 88’e, 88 olan bir başka aday ise ikinci sırada listede yerini aldı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre Kundakçı’nın eşi Rabia Kundakçı ise lisans mezuniyet puanı 73, ALES puanı ise 88 olacak şekilde listeye 7.’nci sıradan girebildi.

Adaylar arasında giriş sınavı yapılarak sonuçları açıklandı. Ancak açıklanan ilk sonuç listesinde Bölüm Başkanı Kundakçı’nın eşi Rabia Kundakçı düşük puan alarak diğer adayların önüne geçemedi. Bunun üzerine sınav sorularından birisinde hata olduğu ve optik okuyucu hatası yaşandığı belirtilerek, sonuçların tekrar okunması gerektiği kaydedildi. Tekrar okunan sınavın açıklanan sonuçların da ise bu defa Rabia Kundakçı 100 puan alarak listede ilk sıraya yükselip asil aday olarak kocasının başkanlığını yaptığı bölümün iki yıllık kısmına Fizyoterapi Teknikerliği Öğretim Görevlisi olarak atandı. Ancak Kundakçı’nın ilk sınav sonucuna göre kaç puan aldığı ise bilinmiyor

“Adayların hukuki yolları açık, sınavda şaibe yok”

Olayla ilgili bilgisine başvurulan AFSÜ Genel Sekreteri Ziya Kutay Erşen, yaptıkları sınav ve atamada herhangi bir şaibenin olmadığını ifade etti. Erşen, “Sınava giren adayın ikisi ‘Bir soru da hata var’ diye itiraz etti. Bunun üzerine biz de sınav sonuçlarını tekrar değerlendirdik. Sınav sonuçlarının revize nedeni de o. Optik okuyucu hatası da vardı. Mülakat yok, jüri test sınavı ile alım yapıyor. Adayların hukuki yolları açık, sınavda şaibe yok. Hocamızın bölümüne eşi alınmadı, o bölüme bağlı başka bir kısımda 2 yıllık olan bölüme tekniker olarak alındı” diye konuştu.