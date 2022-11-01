"Boluluyum Bolulu" oyun havası ile ünlenen Ramazan Çelik sempatik hareketleri ile oyun havası müziklerinde önemli bir yer edinen ve birçok televizyon kanalında canlı yayınlar yapan Ramazan Çelik, Osmaneli’nde asker arkadaşının torununun sünnet düğüne katılarak misafirleri coşturdu.

"Boluluyum Bolulu" oyun havası ile ünlenen Ramazan Çelik sempatik hareketleri ile oyun havası müziklerinde önemli bir yer edinen ve birçok televizyon kanalında canlı yayınlar yapan Ramazan Çelik, Osmaneli’nde asker arkadaşının torununun sünnet düğüne katılarak misafirleri coşturdu.

Bugüne kadar katıldığı yüzlerce düğünde ve yer aldığı televizyon programlarda, konukları ile birlikte Türkiye’yi coşturan Bolulu Sanatçı Ramazan Çelik, bu kez de Osmaneli’nin Çerkeşli köyünde asker arkadaşı Ramazan Kaplan’ın torunu Eymen Kaplan’ın sünnet düğününe katıldı. Hayranlarının akınına uğrayan Ramazan Çelik’in katıldığı düğün doldu taştı. Hayranları ve misafirler düğün yerinde canlı yayınlar ve fotoğraflar paylaşarak bu anları paylaştılar. Misafirler tarafından çok sevilen Ramazan Çelik, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirip düğündeki programını tamamladıktan sonra Çerkeşli köyünden ayrıldı.