Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolulu kadınların gönderdiği oyuncakları, deprem bölgesindeki çocuklara hediye etti.

Bolulu kadınlar tarafından başlatılan kampanya ile deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaklar satın alındı. Alınan oyuncaklar, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde koordinatör vali olarak görevine devam eden Bolu Valisi Erkan Kılıç’a gönderildi. Vali Kılıç, personellerle beraber, ilçenin; Kullar, Tatlar ve Barış Mahalleleri ile kentte kurulan çadır kentte oyuncakları çocuklara dağıttı.

Çalışmaya ilişkin Bolu Valiliğinden yapılan paylaşımda, “Bolulu hayırsever kadınların satın alarak Nurhak’a gönderdiği oyuncakları çocuklara hediye etti, yüzlerinin gülmesine vesile oldu” denildi.