Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için sahada çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Bolulu 8 yaşındaki Defne Katı’nın yardım kutusunu, Malatyalı akranı Meryemce Sarıbaş’a ulaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de gösterdiği yardımseverlikten dolayı Defe Katı ve ailesini telefonla arayarak teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için sahada çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Bolulu 8 yaşındaki Defne Katı’nın yardım kutusunu, Malatyalı akranı Meryemce Sarıbaş’a ulaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de gösterdiği yardımseverlikten dolayı Defe Katı ve ailesini telefonla arayarak teşekkür etti.

Deprem felaketi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının Bolu’dan Malatya’ya hayvan yemi götüren tırının önünü kesen Defne Katı, hazırladığı yardım kutusunun yaşıtı bir depremzedeye verilmesini istedi. Bakanlık ekipleri de Malatya’daki koordinasyon merkezine ulaşan tırdaki yardım kutusunu teslim aldı. Ekipler daha sonra, yardım kutusunu Battalgazi ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Beykent Tabiat Parkı Sosyal Tesislerinde ailesiyle misafir edilen 10 yaşındaki Meryemce Sarıbaş’a teslim etti. Bakanlık ekipleri, kilometrelerce uzaktaki akranından ulaşan yardımdan dolayı büyük mutluluk yaşayan Meryemce’yi, Defne ile görüştürdü.

Yaptıkları görüntülü görüşmede birbirleriyle tanışan çocuklar, ileride aileleri ile bir araya gelmek üzere sözleşti. Defne’nin annesi Hacer Katı da Meryemce’nin annesi Çilem Sarıbaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kirişci, Defne ve ailesini telefonla aradı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gösterdiği yardımseverlikten dolayı Defne Katı ve ailesini telefonla arayarak teşekkür etti. Bakan Kirişci, yaşanan deprem felaketinin, bütün ülkeyi yasa boğduğunu belirterek, Defne’nin örnek bir davranış gösterdiğini dile getirdi.