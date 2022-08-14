Erzurum’un Pasinler ilçesinde 2. Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşlerinde 400 pehlivan er meydanında buluştu.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 2. Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşlerinde 400 pehlivan er meydanında buluştu.

Dünya Şampiyonu Güreşçisi Taha Akgül’ünde katıldığı Pasinler 2. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşlerinde 400 pehlivan er meydanında buluştu. Pasinler Belediye Meclis Üyesi Gaffar Alpkılıç’ın meydan ağalığını üstlendiği güreşler davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Baş güreş müsabakalarında rakiplerini yenen İbrahim Bölükbaşı baş pehlivan oldu.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün güreşin kalbi Pasinler’de atıyor. 400 pehlivanın kıyasıya güreştiği 2. Uluslararası Altınkemer Karakucak Güreşlerimizde Baş Pehlivan olan İbrahim Bölükbaşı kardeşimi ve katılım sağlayan tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Er Meydanımıza gelen değerli Milletvekillerimize, İl Başkanımız Mehmet Emin Öz’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e, değerli bürokratlarımıza ve halkımıza sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Organizasyonda emeği geçen hakemlerimize sporcularımıza antrenör kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.