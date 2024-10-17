Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu’da güneşli havaların ardından hava sıcaklıkları düştü. Kent merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun dört bir yanında bulunan yüksek kesimlerdeki yaylalarında yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Tuzak Yaylası, Gerede ilçesine bağlı Urumşah Yaylası, Merkez ilçeye bağlı Merkeşler Yaylası ve Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde yağan kar vatandaş kamerasına yansıdı.