Bolu İl Müftülüğünde görevli 11 din görevlisi dualarla Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine uğurlandı.

Bolu İl Müftülüğünde görevli 11 din görevlisi dualarla Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, depremden etkilenen illerdeki çalışmalara destek olmak için gönüllü din görevlilerinden oluşan ekipler afet bölgelerine gönderiliyor. Bu çerçevede, deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlere katılmak üzere, Bolu’da görev yapan kadın ve erkek din görevlilerinden oluşan 11 kişilik yeni ekip Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine uğurlandı.

"Depremzede vatandaşlara manevi rehberlik görevi yapacaklar"

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, "Bugün yola çıkacak yeni gönüllü ekibimiz Kahramanmaraş Afşin ilçesinde görev yapacak. Orada depremzede vatandaşlara manevi rehberlik görevi yapacaklar. Aynı zamanda bölgeye ulaşan yardımları depremzede vatandaşlara ulaştırmak için de görev alacaklar. Allah yardımcıları olsun. İnşallah sağ salim görev bölgelerine ulaşmalarını ve hayırlısıyla görev yapmalarını ve sağ salim olarak Bolu’ya dönmelerini arzu ediyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Sağ olarak kurtulanlara da yüce Rabbim sağlıklı ömürler versin. Rabbim görünür görünmez tüm felaket ve musibetlerden bizleri korusun" dedi.