Bolu’dan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine kurulacak konteyner kent için 26 konteyner gönderildi.

Bolu’dan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine kurulacak konteyner kent için 26 konteyner gönderildi.

Bolu Valiliği öncülüğü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine konteyner kent kurmak için çalışma başlatıldı. Konteyner kenti için ilk olarak hedeflenen 100 konteynerden 26’sı tırlara yüklenerek, afet bölgesine gönderildi.

"Kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyoruz"

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyacını karşılamak içinde, iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla kampanya başlatıyoruz. Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceği çok yakında açıklanacak. Tüm iş insanlarımızı, sektörel derneklerimizi, iş dünyası kuruluşlarımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi ve hayırseverlerimizi konut kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü" dedi.