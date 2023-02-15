Depremin vurduğu Hatay’a Bolu’dan gönüllü olarak 144 kamu personeli gönderildi. İmam hatip, öğretmen, akademisyenlerin bulunduğu grup 3 otobüs ile yola çıktı.

Depremin vurduğu Hatay’a Bolu’dan gönüllü olarak 144 kamu personeli gönderildi. İmam hatip, öğretmen, akademisyenlerin bulunduğu grup 3 otobüs ile yola çıktı.

Depremin derinden etkilediği Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bolu’dan deprem bölgesine seferberlik ilan edilirken gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek isteyen vatandaşların sayısı da artıyor. 80 Müftülüğe bağlı imam hatip, 25 Milli Eğitime bağlı öğretmen, 16 Abant İzzet Baysal Üniversitesi personeli, 10 İl Özel İdare personeli, 5 AFAD Müdürlüğü personeli, 5 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, 2 Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve 1 Ticaret Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 144 gönüllü dualarla Hatay’a uğurlandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise uğurlama törenine katılarak, otobüslere girerek tüm gönüllülere yaptıkları davranış nedeniyle teşekkür etti.