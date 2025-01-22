Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında Samsunlu Diş Hekimi Erhan Tüzgiray, eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray, çocukları Defne ve Demir Tüzgiray’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Yangında Samsunlu Diş hekimi Erhan Tüzgiray, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Tüzgiray ailesinin ölümü Samsun’da da büyük üzüntü oluşturdu.

Ankara’da diş hekimi olarak görev yapan 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray’ın kendisi gibi diş hekimi olan 41 yaşındaki eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray, çocukları 11 yaşındaki Defne Tüzgiray ve 8 yaşındaki Demir Tüzgiray ile birlikte sömestir tatili için yangından 2 gün önce otele gittikleri belirtildi. 4 kişilik Tüzgiray ailesinin cenazeleri yakınları tarafından alındıktan sonra Ankara’ya getirildi.

Bursa’da toprağa verilecek

Cenazeler 23 Ocak Perşembe günü Yasemen Boncuk Tüzgiray’ın memleketi Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Bademli Mezarlığı’nda defnedilecek.